МЗС: тривають переговори щодо звільнення захопленої піратами «Аріани»

Триває переговорний процес про звільнення захопленого піратами судна «Аріана» з українським екіпажем на борту.

Про це повідомив УНІАН речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Переговорний процес щодо звільнення судна триває», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, МЗС України і його дипломатичні установи здійснюють в рамках своєї компетенції консульський супровід цього питання. Представники судновласника підкреслюють неприйнятність розголошення деяких аспектів ведення переговорів, що може ускладнити їх успішне завершення. За інформацією представників компанії-оператора, судно забезпечене всім необхідним для життєдіяльності членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, балкер «Аріана» з українським екіпажем (24 чол.) був захоплений сомалійськими піратами 2 травня в 250 милях на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Балкер виходив з Бразилії на Близький Схід з вантажем 35 тисяч тонн сої.