Експерти припускають, що завтра Наша Україна розколеться

Політичні експерти припускають, що завтра на засіданні політичної ради партії “Народний союз “Наша Україна” відбудеться процедура офіціального розколу цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ сьогодні під час засідання круглого столу у Києві.

“Можливо, завтра розпочнеться процедура офіційного розлучення найбільш впливових сил в рамках партії “Народний союз “Наша Україна”, - сказав політолог, уточнивши, що йдеться, насамперед про групу народного депутата Миколи МАРТИНЕНКА та групу В’ячеслава КИРИЛЕНКА “За Україну”.

Експерт також припустив, що завтра саме під час засідання політради партії пролунають пропозиції щодо дискусії, чи підтримувати Віктора ЮЩЕНКА як кандидата у Президенти на наступних виборах глави держави.

У свою чергу, політолог Володимир ФЕСЕНКО з великою долею вірогідності висловився, що головою політради “Нашої України” буде обрано голову Київської обласної державної адміністрації Віру УЛЬЯНЧЕНКО.

“Подейкують, що вона вже веде прийом претендентів на місце у списку”, - зазначив В.ФЕСЕНКО.

На його думку, якщо В.УЛЬЯНЧЕНКО стане головою “Нашої України”, то це буде перемога справжніх “любих друзів” Президента. “І одночасно це можна оцінити як те, що В.ЮЩЕНКО кидає у бій свій останній резерв, свою стару гвардію. Але, коли це зробив свого часу Наполеон під Ватерлоо, ми знаємо, чим це закінчилося”, - зауважив політолог.

Говорячи про наслідки, які принесе цій партії зміна керівництва, В.ФЕСЕНКО зазначив: “Фінансово – може трохи допомогти. Тому що Віра Іванівна вміє знаходити кошти. У неї широке коло зв’язків серед українських олігархів, але зараз криза. Рейтингово її прихід ніяк не вплине на становище “Нашої України”.

На думку експерта, тут є прив’язка до рейтингу В.ЮЩЕНКА, і якщо парламентські вибори відбудуться наприкінці нинішнього або на початку наступного років, то шанси пройти до парламенту у “Нашої України” будуть, але не абсолютні та автоматичні.

В.ФЕСЕНКО також зазначив, що у В.УЛЬЯНЧЕНКО є “жіночий, еклектичний, дуже емоційний стиль керівництва”.

“Можна прогнозувати, що, скоріше за все, після її приходу до керівництва “Нашою Україною” будуть нові втрати, як мінімум два потенційних конфлікти. Це конфлікт з групою МАРТИНЕНКА-ТРЕТЬЯКОВА. Також окремо постане питання щодо В.КИРИЛЕНКА. Я не думаю, що він задовольниться статусом другої чи третьої особи. Він вже виріс з цих штанців молодого політика. Він хоче самостійної роботи.

Скоріше за все він буде створювати власний проект, він вже почав це робити”, - підсумував В.ФЕСЕНКО, додавши, що завтра В.КИРИЛЕНКО “піде у самостійне політичне плавання”.

На думку політолога А.ЄРМОЛАЄВА, якщо В.УЛЬЯНЧЕНКО стане новим керівником “Нашої України”, шансів об’єднання навколо її та В.ЮЩЕНКА не буде ніяких.

“Жодна з поважних політичних партій національно-демократичного спектру не буде брати участь в об’єднанні, яке сприйматиметься як вирок національній демократії”, - пояснив експерт.

Також А.ЄРМОЛАЄВ не виключив, що завтра пролунають нові оцінки, можливо ультиматуми, стосовно діяльності самого Президента і його команди, зокрема, з приводу так званої “проблеми БАЛОГИ”, що може призвести до резонансних політичних подій.

Щодо В.КИРИЛЕНКА, А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що він вже почав свій самостійний політичних проект і шукати місця у “Нашій Україні” не буде.

У зв’язку з чим А.ЄРМОЛАЄВ висловився, що свого часу В.КИРИЛЕНКО вже був “парашутистом” у “Нашій Україні”, куди прийшов з іншої політичної сили.