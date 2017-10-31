НАБУ затримало сина Авакова

Екс-радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива заявив, що сина Арсена Авакова Олександра було затримано після сьогоднішнього обшуку детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Він додав, що тримає зв'язок з сім'єю глави МВС. Про це Кива повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Зараз закінчено обшук. Я знаю, що повинні його сина Олександра направити до суду. Його хочуть позбавити свободи, щоб мати можливість маніпулювати міністром і мати можливість тиску на його рішення. Олександра затримали. Наскільки мені відомо, обшук не дав ніякого результату, тому були вилучені телефони та планшети. Знаю це на 100%, тому що перебуваю на прямому зв'язку і спілкуюся", - сказав він.

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На даний момент іншої підтверджуючої інформації немає.

Як повідомляв УНІАН, обшуки у сина Авакова проходили в рамках розслідування справи щодо закупівлі наприкінці 2014-початку 2015 року МВС рюкзаків. Раніше повідомлялося, що фірма-постачальник тактичних рюкзаків для МВС пов'язана з харків'янином Володимиром Литвином, який є другом сина Авакова.