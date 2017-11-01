"Заангажована політична справа": син Авакова прокоментував провадження проти себе

08:41, 01 листопада 2017
Політика
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Олександр Авакова вважає, що у справі проти нього немає жодних підстав.

Олександр Аваков заявив, що вважає справу проти себе такою, в якій немає логіки / скріншот

Син очільника МВС Арсена Авакова Олександр заявив, що справа проти нього, яку відкрило НАБУ щодо закупівлі рюкзаків за завищеними цінами, в якому він фігурує як підозрюваний, є політичним, пише «Радіо свобода».

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«Процесуальні дії НАБУ пов’язані з абсолютно політизованою, заангажованою політичною справою, в якій ні грама юридичної логіки, підстав і так далі…» – заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, 1 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб у рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків і приватна особа.

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