Скандального Каськіва повернули із Панами в Україну
Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії.
В Україну екстрадували екс-очільника Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
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Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього Голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 млн. грн», - написав Луценко у Facebook.
Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії.
За словами Луценка, екстрадиція Каськіва - це перший випадок примусового повернення екс-високопосадовця.
Як повідомляв УНІАН раніше, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010 – 2014 роках.
18 серпня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.
За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.