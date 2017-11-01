Скандального Каськіва повернули із Панами в Україну

09:21, 01 листопада 2017
Політика
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Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії.

Каськів підозрюється у заволодінні 7,5 млн грн / фото facebook.com/LlutsenkoYuri

В Україну екстрадували екс-очільника Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього Голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 млн. грн», - написав Луценко у Facebook.

Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії.

За словами Луценка, екстрадиція Каськіва - це перший випадок примусового повернення екс-високопосадовця.

Як повідомляв УНІАН раніше, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010 – 2014 роках.

18 серпня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

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Теги: #Панама#Каськів#екстрадиція Каськіва#повернення Каськіва із Панами