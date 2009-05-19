У Самообороні звинуватили Ющенка в останній «витівці» Балоги

Своєю заявою про відставку екс-глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА намагався шантажувати Президента України Віктора ЮЩЕНКА, вважає народний депутат Юрій ГРИМЧАК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна Самооборона», за словами Ю.ГРИМЧАКА, пояснення В.БАЛОГОЮ причини своєї відставки незгодою з рішенням В.ЮЩЕНКА вдруге балотуватися на пост глави держави вдруге, що з‘явилося відразу ж після оприлюднення указу Президента про відставку самого В.БАЛОГИ, зайвий раз доводить, що ця людина насправді не мала найменшого наміру йти з посади, а прагнула використати свою чергову заяву про відставку для шантажу глави держави.

«Коли пан БАЛОГА говорить про те, що Президент не має морального права йти на президентські вибори, бо за чотири роки не виконав більшість з обіцянок, даних на Майдані, та звинувачує главу держави в тому, що у багатьох кадрових призначеннях Президент керувався не фаховими якостями, а просто родинними чи дружніми стосунками, то, принаймні, мав би при цьому пригадати, яким чином він сам потрапив на посаду глави Секретаріату, - наголосив депутат від «Народної самооборони». - Нині ж, після того, як В.ЮЩЕНКО таки наважився підписати указ про відставку, пан БАЛОГА з лукавством, гідним Іуди, намагається вдати з себе опозиціонера, готового добити уже фактично лежачого Президента».

«Однак ця чергова витівка політичного авантюриста БАЛОГИ більше на совісті Президента, а не його вчорашнього головного сантехніка», - вважає Ю.ГРИМЧАК.

Він нагадав, що «Народна самооборона» ще навесні минулого року ставила перед Президентом вимогу негайно звільнити з посади глави Секретаріату В.БАЛОГУ, оскільки його діяльність веде до повальної корупції та руйнування системи влади. “Тоді В.ЮЩЕНКО відповів самооборонцям: «БАЛОГА – це я!». Наслідком цієї всеосяжної довіри глави держави до свого головного «сантехніка», як одного разу В.ЮЩЕНКО висловився про свій Секретаріат, стала цілковита втрата довіри до Президента з боку українських виборців та політичних еліт», - зазначив Ю.ГРИМЧАК.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня В.БАЛОГА подав заяву про відставку з посади глави Секретаріату Президента.

Сьогодні, 19 травня, своїм указом Президент В.ЮЩЕНКО звільнив В.БАЛОГУ з цієї посади.

Одночасно прес-служба партії “Єдиний центр” поширила текст заяви В.БАЛОГИ про відставку, в якій він пояснює своє бажання піти з посади незгодою з рішенням В.ЮЩЕНКА вдруге балотуватися на пост Президента.

В.БАЛОГА також звинуватив В.ЮЩЕНКА у нехтуванні фаховими якостями на користь кумівства при призначенні на державні посади та у небажанні прислухатись до ініціатив свого Секретаріату.