Медведєв: ЄС не переконав Росію у вигодах Східного партнерства

Європейський Союз поки що не переконав Росію у вигодах проекту "Східне партнерство".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це заявив сьогодні у Хабаровську Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ за підсумками саміту Росія-Євросоюз.

"Нас бентежить, що з боку деяких держав робляться спроби використати цю структуру як партнерство проти Росії", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що не має на увазі керівництво Європейського Союзу, йдеться про інші держави.

"Є всякі приклади. У нас є партнерські відносини, наприклад, з північноатлантичним блоком. Незважаючи на спеціальну форму відносин, при випробуванні цих відносин ця форма показала свою слабкість. І спроби зараз відновлювати взаємовідносини між Росією і НАТО натрапляють на досить значні складнощі", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

У свою чергу, Президент головуючої в Євросоюзі Чехії Вацлав КЛАУС заявив, що ЄС запевнив Росію у тому, що програма "Східне партнерство" не направлена проти РФ.

"Східне партнерство" було створене у Празі два тижні тому. Ми обговорили цю проблему на уранішній зустрічі. Ми постаралися запевнити Президента (Дмитра) МЕДВЕДЄВА, що ідеологія "Східного партнерства" - заради чогось позитивного і що це партнерство не проти когось, і тим більше - не проти Росії", - сказав В.КЛАУС на прес-конференції за підсумками саміту Росія-ЄС, передає РІА «Новости».

"Я хочу запевнити Президента МЕДВЕДЄВА, що це наша визначена позиція", - підкреслив він.

До програми ЄС "Східне партнерство", прийнятої за ініціативою Польщі і Швеції і затвердженої 27 країнами ЄС у грудні 2008 року на саміті в Брюсселі, входять Азербайджан, Білорусь, Україна, Вірменія, Молдавія і Грузія.

Метою програми є приведення цих країн у відповідність зі стандартами ЄС без прийому до складу ЄС. Програма передбачає тісніше партнерство цих країн з ЄС в економічній і політичній сферах.