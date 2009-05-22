Путін розказав Тимошенко, що амбіції зникають разом з грішми

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН вважає, що на сьогодні в умовах світової фінансової кризи уряди країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав почали уважніше прислухатися до думки один одного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО після засідання Ради керівників урядів країн СНД.

Оцінюючи цю подію В.ПУТІН відзначив, що сьогодні на засіданні було приділено достатньо багато часу темі спільної роботи урядів країн - членів СНД в умовах кризи.

«Амбіції зникають разом з грішми. Ми якось почали більше слухати один одного, шукати можливості для спільної роботи там, де вона є ефективною», - сказав В.ПУТІН.

Він наголосив, що негативні процеси на світових ринках сильно вплинули на економіку і Росії, і України, проте Україна постраждала більше.

«Росію й Україну процеси негативні на світових ринках дуже сильно зачепили, особливо Україну. Ми це бачимо, причому дуже багато речей мають суто об`єктивний характер. Якщо закрилися ринки для металургійної промисловості, то її нема куди дівати (продукцію – УНІАН), це зрозуміло, доводиться скорочувати виробництво і людей вивільняти», - сказав В.ПУТІН.

Разом з тим він сподівається, що спільна робота урядів України й Росії допоможе обом країнам швидше вийти зі складної економічної ситуації.

Водночас В.ПУТІН вважає, що Україна все-таки має можливість радіти деяким успіхам, наприклад, у футболі. Він привітав усіх футбольних уболівальників України з блискучою перемогою «Шахтаря» в матчі за Кубок УЄФА.

«Нас радує та обставина, що далеко від наших кордонів Кубок не йде. Минулого року «Зеніт» виграв, тепер передали естафету Україні, сподіватимемося, що потім ви його нам назад повернете», - сказав В.ПУТІН.

Він наголосив, що такі перемоги допомагають долати кризу.

Ю.ТИМОШЕНКО погодилася з ним. «Піднімають дух, це точно. Загалом Україна вміє перемагати, навіть якщо там трішечки додаткового часу є, як в останньому матчі. Але я думаю, все одно ми перемагати вміємо. І я рада тому, що ми останнім часом будуємо дійсно дуже конструктивні відносини між нашими країнами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що спільна робота урядів двох країн доволі сильно активізувалася.

Разом з тим прем`єр-міністр України відзначила, що як двостороння співпраця України з Росією, так і співпраця в рамках СНД сьогодні набуває «дедалі більшого економічного сенсу». За її словами, сьогоднішня дискусія в рамках засідання Ради голів урядів країн СНД підтверджує те, що такі зустрічі стають продуктивнішими і наповнюють економічним сенсом співпрацю між країнами.

«Я думаю, що ось така активна співпраця дає нам надію, що ми переживатимемо надійніше ці кризові явища. І хочу відзначити, що роль Росії для СНД у цей важкий час дуже значна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.