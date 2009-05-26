Грузинська опозиція зібрала на мітинг 60 тисяч людей

У Тбілісі на мітинг опозиції зібралося більш як 60 тисяч людей.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал Грузія-online.

Мітинг відбувається на Національному стадіоні імені Бориса Пайчадзе.

Під час виступу на мітингу лідер «Демократичного руху – Єдиної Грузії» Ніно БУРДЖАНАДЗЕ заявила, що опозиція не має наміру відступати від своїх вимог. «Я ні на крок не маю наміру відступати! Навпаки, наші кроки стануть більш активними і наша боротьба – більш рішучою і серйозною. Цьому ніщо не зможе перешкодити. І ми, у кого є єдине бачення і стратегія, зможемо, встати разом і боротися тими методами і тактикою, які вважаємо правильними. Ці методи будуть мирними і конституційними, проте будуть досить ефективними, і це всі незабаром побачать», - заявила екс-спікер парламенту Грузії.

На її думку, сьогоднішній день стане переломним для громадян Грузії.

За інформацією порталу Грузія-online, із завтрашнього дня політичні партії, що представляють радикальну опозицію, починають перегрупування і виступатимуть як самостійні політичні сили за власним планом. Проте, як заявляють опозиційні лідери, їхні спільні вимоги залишаються в силі.

У свою чергу Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ на зустрічі з учнями школи № 10 м. Тбілісі заявив, що не здивований кількістю прихильників опозиції, що зібралися на стадіоні.

«Сьогодні частина наших співгромадян зібралася на стадіоні для того, щоб висловити протест проти політики уряду Грузії. Мене це не дивує, я навіть поважаю їхню позицію. Не дивує тому, що на попередніх президентських виборах майже 700 тисяч наших співгромадян проголосували проти мене і підтримали радикальну сторону, що протистоїть мені. Не дивно, що якась частина цих людей періодично висловлює своє незадоволення, що їхній кандидат, їхній обранець не зміг пройти і пройшов той, кого вони не хотіли», - заявив М.СААКАШВІЛІ.

За його словами, «більшість завжди враховує рішення меншини, оскільки сьогодні одна партія у влади, а завтра може бути інша».

«Зміна урядів політичними партіями відбувається шляхом проведення періодичних виборів, і це та система, правила гри якої ми маємо вивчити», - наголосив Президент Грузії.