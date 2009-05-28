Голова СБУ радить Януковичу подивитися, з якої він області

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО категорично не погоджується з заявою лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, що порушення кримінальної справи за фактом вчинення в Україні геноциду в 1932-33 роках є «провокацією». Про це він заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" увечері 27 травня, повідомляє прес-служба СБУ.

«Називати це «провокацією», або втягувати політиків у цей процес є найнебезпечнішим, – сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. – Що стосується тверджень політиків, то я б радив подивитись, із яких вони областей. Наприклад, Донецька область – це сотні населених пунктів, знищених голодом».

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, порушення кримінальної справи «не є кроком ні проти Росії, ані проти будь-якої іншої держави або народу».

«Геноцид походження з України захистить, у тому числі, й Російську Федерацію. Оскільки таким чином буде зрозуміло, що репресії були і на їхній території. І концтабори були переведені в Казахстан і Росію. Я впевнений, що слідчі і правоохоронні органи Росії якраз можуть підхопити таке наше розслідування, підтримати і вийти на власне розслідування, з’ясувавши, хто нищив цивільне населення в Росії мільйонами і в довгі строки», – наголосив голова Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, днями СБУ повідомила про порушення кримінальної справи за фактом геноциду в Україні в 1932-1933 роках, унаслідок якого загинули мільйони громадян.

27 травня лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив з приводу порушення СБУ кримінальної справи за фактом вчинення в Україні геноциду в 1932-33 роках , що «такі дії не витримують жодної критики». «Більше того, я назвав би таку постановку питання провокаційною і безвідповідальною», – йдеться в заяві В.ЯНУКОВИЧА. «Голодомор потрібен нинішній владі для того, аби й надалі погіршувати й без того погані відносини з Російською Федерацією. Відомо, що для Росії як правонаступниці СРСР ця тема є особливо чутливою», – зазначив лідер регіоналів.