Новий Верховний суд розпочне роботу 15 грудня

Пленум нового Верховного суду визначив дату початку роботи суду – 15 грудня. Як передає кореспондент УНІАН, на першому засіданні нового Верховного суду також затверджено регламент пленуму ВС.

Слід зазначити, що було внесено пропозицію відтермінувати початок роботи ВС до 2 або 15 січня 2018 року.

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Пропозиції обґрунтовувалися тим, щоби юридична спільнота встигла ознайомитися з оновленими Кодексами, оскільки набрання ними чинності залежить від дня початку роботи Верховного суду. Однак ці пропозиції не були підтримані більшістю членів пленуму.

За дату початку роботи ВС 15 грудня висловилися 83 судді, проти – 23.

Раніше повідомлялося, що судді оновленого Верховного суду склали присягу.