Судді оновленого Верховного суду склали присягу. Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії складення присяги суддями взяв участь президент України Петро Порошенко.

Він привітав суддів нового Верховного суду зі вступом на посади.

"Я ще раз хочу наголосити, що сьогодні, 11 листопада, надзвичайно важливий день - день народження принципово нового Верховного суду України. Він вперше був сформований на основі конкурсу, безпрецедентно відкритого, унікального, прозорого, транспарентного - і кожен з вас це знає - з високим рівнем конкуренції, який проходив під дуже пильним наглядом громадськості, з прискіпливою перевіркою кандидатів всіма антикорупційними органами", - нагадав Порошенко.

Крім того, у соціальній мережі Fаcebook президент додав: "Склад Верховного Суду оновлено на 95% у порівнянні з попереднім, і кожний четвертий його суддя – адвокат чи науковець. Вони матимуть шанс побудувати нову систему правосуддя - керуючись українськими законами та європейськими стандартами й цінностями".

"На черзі – ухвалення ще низки законів про зміни в системі правосуддя: закону про антикорупційний суд, про адвокатуру, про правову освіту тощо", - зауважив президент.

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"Ми відкриваємо нову сторінку в історії правосуддя в Україні!", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному). Зі 120 кандидатів, які пройшли конкурсне оцінювання у Вищій кваліфкомісії, 30 отримали негативні висновки Громадської ради доброчесності при ВККСУ.

Станом на 9 листопада Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести президентові подання про призначення 114 кандидатів на посади суддів Верховного суду.