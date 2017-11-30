Обрано голову Верховного суду України

Пленум суддів Верховного суду (ВС) обрав головою ВС суддю Касаційного господарського суду Валентину Данішевську.

Читайте такожНовий Верховний суд розпочне роботу 15 грудняЯк передає кореспондент УНІАН, голову обрано терміном на чотири роки.

За результатами таємного голосування кандидатуру Данішевської підтримали 67 суддів.

Інших кандидатів, суддю Касаційного адміністративного суду Володимира Кравчука та суддю Касаційного кримінального суду Аркадія Бущенка, підтримали 21 і 12 суддів відповідно.

Жодного кандидата не підтримали 11 суддів.

Також Данішевська склала присягу члена Вищої ради правосуддя, оскільки голова Верховного суду є членом ВРП "за посадою" і стає ним автоматично після обрання.