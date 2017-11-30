Міграційна служба продовжила Саакашвілі термін перебування в Україні на три місяці

Державна міграційна служба України на три місяці продовжила термін перебування в Україні колишньому голові Одеської ОДА, лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дуже ввічливі співробітниці Міграційної служби видали мені довідку про продовження терміну законного перебування в Україні ще на три місяці, при цьому навіть люб'язно пригостили чаєм", - написав він.

Водночас Саакашвілі вважає, що "залишається загроза".

"СБУ отримало ухвалу по обшуку моєї квартири та службових приміщень у справі про державний переворот. Стеження за мною і моїми найближчими соратниками в останні дні, на око, подвоїлося, і про розпорядження Порошенко я вчора вже розповів", - зазначив Саакашвілі.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

Невдовзі після цього екс-президент Грузії виїхав з України.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

3 жовтня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що після повернення Саакашвілі у нелегальний спосіб на українську територію правоохоронці почали екстрадиційну перевірку.

24 жовтня Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати, оскільки немає жодних обставин, які б унеможливлювали ці процесуальні дії.

7 листопада Саакашвілі отримав від міграційної служби документ, що підтверджує легальність його перебування в Україні.

29 листопада екс-президент Грузії заявив, що Порошенко розпорядився заарештувати його.