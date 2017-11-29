Саакашвілі заявляє, що Порошенко розпорядився заарештувати його

Колишній голова одеської облдержадміністрації, лідер руху "Рух Нових Сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що президент України Петро Порошенко дав розпорядження заарештувати його. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

"Сьогодні мені стало відомо, що президент Порошенко остаточно перетнув "червону лінію" і дав розпорядження мене заарештувати за вигадану спробу державного перевороту в Україні і вигадану справу з Одеси", - сказав Саакашвілі.

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За його словами, це розпорядження дано генеральному прокурору Юрію Луценку та СБУ.

"І вони протягом наступних 2-3 днів, до маршу 3 грудня, повинні здійснити план щодо мого арешту, ізоляції, нейтралізації", - стверджує Саакашвілі.

Він уточнив, що "вони підняли неіснуючі справи часів моєї роботи в обласній адміністрації Одеси, їх різко інтенсифікували".

"І вони хочуть цю справу підвести під якусь складову, зловживання владою і так далі", - зазначив політик.

Саакашвілі також стверджує, що планується фальсифікація аудіозаписів нібито з його голосом.

"Вони збираються це в день мого арешту опублікувати, фальсифіковані матеріали з моїми розмовами або переговорами", - додав політик.

Як повідомляв УНІАН, раніше Саакашвілі заявив про готовність очолити новий уряд.