Тимошенко зайнялася святкуванням ювілею ботанічного саду
16:57, 31 травня 2009Політика
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Прем’єр підписала розпорядження
Кабінет міністрів України розпорядженням № 565-р від 27 травня затвердив заходи щодо підготовки та відзначення 200-річчя заснування Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру.
Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.
Оргкомітет очолив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.
Уряд доручив Мінагрополітики разом з Українською академією аграрних наук та оргкомітетом у двомісячний строк розробити та подати Кабміну проект плану заходів з відзначення у вересні 2012 року 200-річчя заснування Нікітського ботанічного саду.
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