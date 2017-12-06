Ситник написав скаргу у ГПУ на Холодницького (документ)

Директор НАБУ Артем Ситник написав скаргу на керівника САП Назара Холодницького в кримінальному провадженні щодо скандалу в НАЗК, спричиненого заявами екс-голови департаменту фінансового контролю НАЗК Ганни Соломатіної. Про це йдеться в заяві Ситника на ім‘я генпрокурора Юрія Луценка, яка опинилося в розпорядженні ТСН.ua.

Як пояснюють джерела в Генпрокуратурі, Холодницького звинувачують в тому, що він за незрозумілих обставин змінив кваліфікацію кримінального провадження.

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Нагадаємо, раніше екс-голова департаменту фінансового контролю НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила своє керівництво у особі Наталії Корчак у фальсифікації висновків перевірки декларацій. За її словами, Корчак давала прямі вказівки щодо перевірки окремих депутатів і фальсифікувала висновки.

Своєю чергою детективи НАБУ відкрили справу за фактом можливого отримання співробітниками НАЗК хабара в особливо великих розмірах. У Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали звинувачення очільниці Наталії Корчак у фальсифікації перевірки декларацій "недостовірною інформацією".