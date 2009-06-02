Парламент ухвалив святкувати ювілей стахановського руху

Верховна Рада України ухвалила рішення про відзначення на державному рівні 75-річчя стаханівського руху.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови “Про підготовку та відзначення 75-річчя стахановського руху”, внесену народним депутатом від фракції КПУ Спірідоном КІЛІНКАРОВИМ, проголосували 336 народних депутатів з 436, зареєстрованих в сесійній залі.

Парламент рекомендував Кабінету міністрів України розробити план заходів з нагоди цієї дати, в якому передбачити проведення урочистостей та культурно-масових заходів, присвячених 75-річчю стахановського руху в обласних центрах та безпосередньо у місті Стаханов Луганської області; вшанування на місцях ветеранів праці та передовиків виробництва; створення і оснащення медичних реабілітаційних центрів для шахтарів, ветеранів праці та інвалідів; впорядкування пам`ятних місць і пам`ятників, пов`язаних з історією стахановського руху тощо.

Прийнято рішення рекомендувати місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування здійснити необхідні заходи щодо відзначення ювілею стахановського руху, у тому числі: надати дієву допомогу громадським, професійним, ветеранським, творчим об`єднанням у здійсненні заходів, пов`язаних з відзначенням ювілею; посилити контроль за додержанням вимог щодо захисту прав ветеранів праці, заслужених працівників, визначених законом тощо.

Крім того, рекомендовано Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів, присвячених 75-річчю стахановського руху.