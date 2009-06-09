Ющенко - про надруковані 4 мільярди для Газпрому: інших грошей не було

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтверджує, що для розрахунку з Росією за газ була проведена емісія у розмірі 3,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, для розрахунку за газ інших коштів в державі не було, немає їх і зараз.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що піти на такий крок його змусила інформація про міжнародні заходи, заплановані на 18 червня, про які він сьогодні не хотів би говорити.

В цілому Президент вважає, що без серйозного реформування НАК «Нафтогаз України» не можна вирішити питання розрахунків за газ. Він підкреслив, що у найближчі 30 днів уряд зобов’язаний дати відповідь щодо реформування енергетичного сектору, в тому числі й НАК.

Президент підкреслив, що на сьогодні баланс компанії не дозволяє залучати кошти, оскільки її кредитні зобов’язання перевищують річні надходження.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Президент на засіданні РНБО заявив, що впродовж години травневий платіж за російський газ буде переказано «Газпрому» за рахунок емісії у розмірі 3,8 млрд. грн.

За словами Президента, газові борги України за травень становлять 157 млн. дол. за спожитий газ і майже 500 млн. дол. – за газ, закачаний у підземні газові сховища.

«У мене не було іншого вибору, крім того, щоб схилити сьогодні рішення на емісію ресурсів, і за годину платіж у бік «Газпрому» Росії в сумі 3,8 млрд. грн. буде здійснено. Але я хотів, щоб всі знали ціну подібних рішень», – сказав Президент.

Разом з тим, за словами міністра палива і енергетики України Юрія ПРОДАНА, кошти на оплату російського газу, спожитого і закачаного Україною в підземні сховища газу в травні, у розмірі 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз України» одержить як кредит "Ощадбанку".