Ющенко переніс візит до Австралії через «щоденні імпровізації» Тимошенко

Державний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Австралії перенесено через фінансово-економічну ситуацію в державі.

Про це повідомляє прес-служба Президента з посиланням на прес-секретаря глави держави Ірину ВАННИКОВУ.

Вона наголошує, що В.ЮЩЕНКО стурбований фінансово-економічною ситуацією у державі.

«Виходячи із фінансово-економічної ситуації, що склалася в Україні, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за недоцільне залишати країну для здійснення довготривалих закордонних відряджень. Саме тому глава держави прийняв рішення перенести державний візит до Австралії», – підкреслила І.ВАННИКОВА.

Прес-секретар глави держави додала, що, на переконання Президента, уряд не має власної економічної програми. «Йде щоденна імпровізація», – зауважила вона. «Кабмін фактично зробив бюджетний процес заручником своєї популістської політики та одним із основних об`єктів маскування реального стану економіки», - сказала вона.

Президент також констатує відсутність роботи над державним бюджетом на 2010 рік. «За словами В.ЮЩЕНКА, уряд йде тією дорогою ручного бюджету, ручного перерозподілу, як і у бюджеті 2009 року», – підкреслила І.ВАННИКОВА.