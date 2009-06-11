Ющенко каже, що Газпром може виставити Нафтогазу штраф 40 млрд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оцінює штрафні санкції «Газпрому» до «Нафтогазу України» за недобір газу в першому півріччі 2009 року в 40 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході наради щодо фінансового стану НАК «Нафтогаз України», яку проводить у компанії.

За словами Президента, штрафні санкції за недобір газу в першому кварталі можуть становити 10,4 млрд. грн., а за недобір газу в другому кварталі – 30 млрд. грн.

«Ми сьогодні маємо 40 млрд. грн. штрафних санкцій, які не застосовані. Що це за державний підхід? Я не розумію, яким чином буде врегульована ситуація і в 2010 році», – сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що в 2010 році Україна повинна спожити 52 млрд. кубометрів російського газу, з яких 42 млрд. кубометрів, – гарантовано.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками першого кварталу 2009 року споживання імпортного газу Україною трималося на рівні дещо більше 50% законтрактованих обсягів. Планка take or pay («бери або плати») в контракті «Газпрому» з «Нафтогазом України» зафіксована на рівні 80% (такий обсяг поставок споживач повинен сплатити незалежно від можливості його використовувати).

Зокрема, в січні «Нафтогаз України» законтрактував 1 млрд. куб. м газу, але відібрав лише 549 млн. куб. м, у лютому – близько 1,1 млрд. куб. м із запланованих 2 млрд. куб. м.

Українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», обсяг поставок газу в Україну в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м.