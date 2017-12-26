Справа Майдану: суд випустив з-під варти ще двох "тітушок"

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник випустив з-під варти двох "тітушок" Сергія Костенка та Олега Гебана, які підозрюються у злочинах на Майдані. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат Вікторія Дейнека.

"Черговий "подарунок" під ялинку від Шевченківського райсуду Києва (судді Мартинов, Лінник, присяжні) для потерпілих по злочинах Майдану. Змінили запобіжний захід Гебану Костенко на домашній арешт, сьогодні випустили з під варти. Цей епізод стосується замахів на вбивства тітушками мітингувальників 18.02.14 ввечері на перехресті вул. Володимирської і В. Житомирської (це після нападу на Веремія, те саме місце злочину)", - повідомила адвокат. Дейнека також опублікувала фото судової ухвали.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня суддя Лінник засудив до умовного терміну покарання "тітушку" Юрія Крисіна, причетного до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія в Києві в лютому 2014 року.

Зокрема, Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.