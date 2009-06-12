Акциз на пиво піде на утримання Верховної Ради?

Додаткові кошти від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір спрямувавити не тільки на закупівлю інсуліну, а й на утримання свого апарату.

Про це йдеться в переданому на підпис Президентові України Закону «Про внесення змін до Державного бюджету України на 2009 рік», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з цим законом, змінами до держбюджету на 2009 рік передбачено не тільки заявлене раніше фінансування закупівель інсуліну, робіт із забезпечення цілодобового водопостачання Львова і створення "Будинку-музею Т.Г.Шевченка", а й збільшення фінансування апарату ВР на 97,8 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн. Зокрема, фінансування законотворчої діяльності ВР збільшене на 58 млн. грн. – з 413 млн. грн. до 471 млн. грн., організаційного, інформаційно-аналітичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності ВР – на 7 млн. грн., з 157 млн. грн. до 164 млн. грн., візитів народних депутатів за кордон – на 3,5 млн. грн., з 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуговування діяльності ВР – на 23 млн. грн., з 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Крім того, фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління ВР збільшена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., висвітлення діяльності нардепів через ЗМІ і телебачення – на 3 млн. грн., з 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При цьому кошти на закупівлю інсуліну в обсязі 160 млн. грн. входять у загальнодержавні витрати Міністерства фінансів.

Нагадаємо, 3 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" і деякі інші закони України", що передбачає підвищення акцизу на пиво на 93,5% – з поточного рівня 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр. Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору планувалося спрямувати на додаткові витрати, пов`язані із збільшенням кількості хворих цукровим діабетом і впливом цінового чинника на вартість лікування в поточному році. При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих цукровим діабетом передбачалася в сумі 160 млн. грн. Крім того, ці кошти планувалося спрямувати на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка" – 22,5 млн. грн.