У ГПУ заявили про готовність до міжнародної експертизи розмов Саакашвілі із Курченком

Генеральна прокуратура України, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Служби безпеки за підозрою лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі у сприянні учасникам злочинних організацій, готова до залучення іноземних фахівців для проведення додаткової експертизи записів розмов між Саакашвілі та Курченком.

Про це в ефірі каналу "112" заявив речник ГПУ Андрій Лисенко.

"У разі наполягання захисту підозрюваних ми готові до залучення і іноземних фахівців для проведення додаткової експертизи. Ми цілком впевнені, що у нас на руках є оригінальні автентичні записи розмов і Курченка, і Саакашвілі", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 грудня, прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган заявила, що проведена СБУ фоноскопічна експертиза підтвердила автентичність голосів у розмові між Саакашвілі та Курченком.

5 грудня Генеральний прокурор України Юрій Луценко продемонстрував ЗМІ аудіозапис та розшифровку телефонної розмови між Саакашвілі та Курченко.

Відповідний запис було опубліковано на брифінгу в Києві.

«Після отримання двох траншів фінансування акцій Саакашвілі, був також переданий телефон для зв’язку між Саакашвілі та Курченко. Зараз до уваги усіх прихильників борця за «незалежність України» особиста розмова Саакашвілі та Курченка», - заявив він, перед демонстрацією відповідних оперативних записів для журналістів.

На записі особи, голоси яких схожі на Саакашвілі та Курченка обговорюють подальші плани співпраці.

5 грудня, вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній у центрі Києва, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у його квартирі.

Із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводились у рамках розслідування провадження щодо фінансування організованих партією Саакашвілі в Києві мітингів представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

ГПУ оголошувала Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).