Ульянченко: НУ на з’їзді вирішить питання про перебування в коаліції

На з’їзді, що відбудеться 27 червня, партія “Народний Союз «Наша Україна» вирішить питання щодо перебування своєї фракції в коаліції.

Про це, як повідомляє прес-служба “Нашої України”, заявила голова Ради партії Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

«Політична партія «Наша Україна» сьогодні переживає не найкращі часи. Ми готуємося до з’їзду і на ньому, я впевнена, буде дуже серйозна дискусія, перш за все, щодо політичної ситуації. Я сподіваюся, що партія ухвалить рішення стосовно того, де вона сьогодні знаходиться – чи в коаліції, чи в опозиції», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

«Також ми поговоримо про те, наскільки ефективно працює фракція» - зазначила вона.

В.УЛЬЯНЧЕНКО також зауважила, що «на жаль, політична сила «Наша Україна» несе відповідальність за представників інших політичних сил, які пройшли до парламенту у складі Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона».

Вона повідомила, що на засіданні політради обговорювалося питання змін до Статуту. «Я впевнена, що партія повернеться до своєї первинної назви – партія «Наша Україна», і до своєї символіки», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Разом з тим, голова Ради «Нашої України» підкреслила, що процеси, які зараз проходять у партії – це процеси демократизації. «Ми не боїмося говорити про свої проблеми. Ми як політична сила вийдемо з цієї кризи достойно, бо ми жодного разу не зрадили своїм ідеологічним принципам», - підсумувала В.УЛЬЯНЧЕНКО.