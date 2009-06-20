Качинський пообіцяв Ющенку розвивати проект «Одеса-Броди-Плоцьк»

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ в п’ятницю, 19 червня, у Новому Саді (Сербія) обговорив з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ питання двосторонньої співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського президента, Л.КАЧИНСЬКИЙ та В.ЮЩЕНКО, котрі брали участь в засіданні глав держав Центральної Європи, під час розмови підтвердили стратегічне партнерство між Польщею та Україною.

Міністр канцелярії польського президента Маріуш ХАНДЗЛІК, який відповідає за міжнародні справи, повідомив, що президенти під час зустрічі задекларували продовження співпраці над розвитком проекту Євроазійського нафтотранспортного коридору на базі «Одеса-Броди-Плоцьк».

«Польща та Україна вважають цей проект важливим для диверсифікації енергоносіїв», - сказав М.ХАНДЗЛІК, якого цитує прес-служба.

Крім цього, за його даними, Л.КАЧИНСЬКИЙ та В.ЮЩЕНКО обговорили інші питання двосторонньої співпраці, серед яких договір про малий прикордонний руху між країнами, який почне діяти з 1 липня цього року.

Як повідомляв УНІАН, польська Gazeta Wyborcza на цьому тижні написала, що будівництво трубопроводу «Броди-Плоцьк» може бути викреслений з переліку пріоритетних проектів співфінансованих за кошти Європейського Союзу через затримку з його підготовкою.

Міністерство регіонального розвитку, яке визначає перелік проектів співфінансованих ЄС в рамках програми «Інфраструктура та Середовище» до 2013 року (серед яких записаний проект «Одеса-Броди-Плоцьк») має отримати додаткову документацію для збереження проектів у списку до 10 липня.

Довідка УНІАН. Польські експерти вважають «Одеса-Броди-Плоцьк» важливим, але не вкрай необхідним для Польщі проектом, оскільки країна має альтернативний шлях доставки нафти через термінал у Гданську на Балтійському морі.

Понад 90% нафти Польща імпортує з Росії.