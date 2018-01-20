Біля посольства України в Греції підпалили приватні автомобілі співробітників дипустанови - МЗС

З 19 на 20 січня групою невідомих осіб було здійснено підпал приватних автомобілів співробітників посольства України в Греції.

Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца в ефірі "112 Україна".

У МЗС повідомили про те, що найближчим часом Павло Клімкін проведе телефонну розмову з міністром Греції.

Крім того, на територію, яка прилягає до будівлі посольства, було закинуто пляшки із запальною сумішшю.

Також спікер повідомила, що в результаті протиправних дій ніхто не постраждав.

На місце події було негайно викликано бригаду пожежників і поліцію, яка вже почала розслідування. Також здійснюється цілодобове спостереження за дипустановою.

"Ми не виключаємо, що це було скоєно радикалами під впливом Росії. До речі, першими про це повідомили російські сайти в Греції", - зазначила Беца.

Нагадаємо, що раніше Павло Клімкін повідомив про напад на посольство України в Греції.