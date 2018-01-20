В Афінах сталася спроба атаки на посольство України
За словам Клімкіна, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
В Афінах сталася спроба атаки на посольство України в Греції пляшками із запалювальною сумішшю.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.
«Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав», - зазначив він.
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При цьому, за словами міністра, Україна домовилася з греками про взаємодію та цілодобову охорону українського дипломатичного представництва.
«Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах», - додав він.
Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 20, 2018