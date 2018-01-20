В Афінах сталася спроба атаки на посольство України в Греції пляшками із запалювальною сумішшю.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

«Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав», - зазначив він.

Читайте такожУ Києві родичі українських політв'язнів РФ пікетують російське посольство

При цьому, за словами міністра, Україна домовилася з греками про взаємодію та цілодобову охорону українського дипломатичного представництва.

«Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах», - додав він.