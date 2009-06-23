Третьяков пояснив неголосування НУНС за відставку Вінського

Заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» в парламенті Олександр Третьяков пояснює неголосування фракції НУНС за відставку міністра транспорту і зв`язку Йосипа Вінського «технічним збоєм», повідомляє Главред.

Відповідаючи на запитання журналістів в кулуарах парламенту, чому так сталося, Третьяков заявив наступне: «Раніше планувалося, що питання відставки міністра транспорту і зв`язку буде поставлено на вечірньому засіданні у вівторок, але його винесли на вранішнє засідання. Тому, що стосується дій НУНС, то йдеться про чисто технічний збій».

«Не шукайте в цьому якоїсь політики», - підкреслив депутат. - Наскільки я володію інформацією, ніяких розходжень усередині коаліції з приводу відставки Вінського, як і з приводу інших принципових рішень, не існує. Рішення про звільнення Вінського було прийняте – і коаліція його підтримує».

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада звільнила Йосипа Вінського з поста міністра транспорту і зв`язку. За проголосували 365 депутатів.