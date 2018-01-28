Російський журналіст оцінив ймовірність "Майдану" в Росії

Телеведучий Євген Кисельов вважає, що "дуже багато залежить від стану російської економіки".

У Росії є ймовірність повторення українського Майдану і події грудня 2011 року в РФ показали таку можливість.

Про це заявив журналіст і телеведучий Євген Кисельов на чаті в "Главреді".

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"У 2011 році ніхто не припускав, що в ситій, благополучній і, здавалося б, абсолютно пронизаній конформізмом Москві раптом спалахнуть політичні протести, і антиурядові мітинги почнуть збирати десятки тисяч людей. Інша справа, що протестний рух тоді досить швидко захлинувся, в тому числі через те, що Путін, повернувшись у травні 2012 року на посаду президента, почав дуже жорстко "закручувати гайки" і застосовувати репресії щодо найбільш активних опозиціонерів", — нагадав журналіст.

Разом з тим він вважає, що це не означає, що ситуація може повторитися.

"Дуже багато залежить від стану російської економіки. Поки ресурс міцності у неї ще є, але посилення санкцій в комбінації, припустимо, з новим несподіваним падінням цін на енергоресурси може призвести до непередбачуваних наслідків. Давайте не будемо забувати, що, здавалося б, великий і могутній Радянський Союз розвалився всього за п'ять з половиною років з того моменту, як в 1986 році різко пішли вниз ціни на нафту", – додав Кисельов.