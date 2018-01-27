Журналіст оцінив імовірність великої війни путінського режиму проти України

Захід повільно і довго запрягав віз "антиросійських санкцій", але тепер "поганяє" його все швидше і швидше, зазначив Євген Кисельов.

Журналіст і телеведучий Євген Кисельов заявив, що не бачить у режиму президента РФ Володимира Путіна ні політичного, ні економічного, ні військового, ні дипломатичного ресурсу для великої війни проти України.

Читайте також"Від гріха подалі": журналіст розповів, що на Заході уникають росіянУ Заходу в перспективі є ще, як мінімум, кілька найпотужніших важелів для впливу на РФ, розповів ведучий на чаті в "Главреді".

За його словами, зокрема, російські банки можуть відключити від системи SWIFT, припинити будь-які операцій з державними цінними паперами Росії, ввести нафтове і газове ембарго.

"Останнє, звичайно, дуже сильнодіючі ліки", - зазначив співрозмовник. "Але, якщо справа дійде до загрози масштабної війни, а масштабна війна проти України завжди може перерости у світову, я думаю, Захід може піти на застосування такого сильнодіючого засобу", - додав він.

"Ще раз повторюю, не бачу у путінського режиму ні політичного, ні економічного, ні військового, ні дипломатичного ресурсу для великої війни проти України. Особливо з урахуванням того, що Захід - прямо-таки по старій російській приказці - повільно і довго "запрягав віз" антиросійських санкцій, але тепер "поганяє" його все швидше і швидше", - підкреслив журналіст.

Раніше Євген Кисельов сказав, що у Володимира Путіна є два приводи мстити Україні - принизлива для його репутації поразка з підтримкою на виборах вже колишнього українського президента Віктора Януковича та провал проекту "Новоросія".