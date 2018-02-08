В Ізраїлі внесено законопроект про визнання Голодомору актом геноциду

Ідея законопроекту виникла у депутата після візиту в Україну в грудні 2017 року.

В Кнесет Ізраїлю внесли законопроект, який оголошує 6 грудня офіційним днем пам'яті жертв Голодомору і визнає голод в Україні актом геноциду.

Документ вніс депутат партії Кулану Акрам Хасон, повідомляє NEWSru.co.il.

У поясненнях до закону стверджується, що Голодомор був спланований "радянською владою, щоб нанести удар по українській нації і української національній ідентичності".

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В оточенні депутата зазначили, що ідея законопроекту виникла у нього після візиту в Україну в рамках делагации депутатів Кнесету від комісії з внутрішніх справ у грудні 2017 року.

"Депутат Хасон відвідав музей Голодомору і залишився під глибоким враженням, і це спонукало його ініціювати цей закон", - заявили в оточенні депутата.

Довідка. У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923 років, 1932-1933 років та голод 1946-1947 років. Однак наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.