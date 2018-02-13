НАБУ повідомило про підозру меру Одеси і трьом посадовцям міськради

У НАБу відзначили, що наразі вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваних і, у разі їх відсутності, буде вирішуватися питання про оголошення їх у розшук.

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили Одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі одеського регіонального управління НАБУ, 13 лютого повідомлення про підозру здійснено за дорученням керівника САП Назара Холодницького, який підписав цей процесуальний документ.

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Також про підозру повідомлено ще трьом чиновникам мерії міста - заступнику мера, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради.

Процесуальну дію здійснено у порядку ст. 278, ст. 135 КПК України (оскільки місце знаходження зазначених осіб на даний час не встановлено) у рамках розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси.

Повідомляється, що зараз вживаються необхідні заходи для встановлення місця перебування підозрюваних і, у разі їх відсутності, буде вирішуватися питання про оголошення їх у розшук.

Крім того, 13 лютого у ході проведення слідчих дій у тому самому кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України затримано ще трьох осіб - одну посадову особу мерії Одеси і двох фізичних осіб-керівників компанії.

Ще одній особі - оцінювачу - повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч 5 ст.191, ст. 365-2 КК України.

Зазначається, що постанови про проведення обшуків у згаданих посадових осіб детективи НАБУ отримали ще 18-19 грудня 2017 року.