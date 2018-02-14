Порошенко посмертно нагородив філософа Поповича орденом Свободи

Поповича нагороджено за багаторічну плідну наукову та громадсько-політичну діяльність.

Президент України Петро Порошенко нагородив директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди Національної академії наук України у 2001-2018 роках, громадського і політичного діяча Мирослава Поповича орденом Свободи посмертно. Про це йдеться в указі № 32/2018, розміщеному на сайті глави держави.

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Поповича нагороджено за визначні особисті заслуги в утвердженні суверенітету і незалежності України, консолідації українського суспільства і розвитку демократії, багаторічну плідну наукову та громадсько-політичну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, Попович помер 10 лютого на 88-му році життя. Його поховали на Байковому кладовищі 13 лютого.