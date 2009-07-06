Клюєв нагадує, що 95% шахт не модернізувалися вже 20 років

Якщо держава думає про майбутнє хоча б на 10 років уперед, вона повинна підтримати вугільну галузь зараз, заявив в інтерв`ю агентству УНІАН народний депутат України, заступник лідера Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ. Одним із джерел для цього він бачить стабілізаційний фонд.

За словами депутата, ситуація критична – «з початку поточного року практично жодної гривні бюджетних коштів не було спрямовано на придбання устаткування для введення нових очисних забоїв і капітальне будівництво».

За прогнозами А.КЛЮЄВА, за таких підходів і у разі песимістичного варіанту розвитку світової кризи в найближчі декілька років рівень видобутку вугілля в Україні може впасти удвічі. Він нагадав, що 95% шахт не модернізувалися вже 20 років.

А.КЛЮЄВ також зазначив, що уряд не має права недофінансувати заходи з охорони праці, оскільки йдеться про життя людей.

На думку депутата, окрім прямих дотацій з бюджету, багато питань можна вирішити і в кризовий період, не залучаючи додаткових коштів. "Виживає лише той, хто ефективно управляє" - уряд повинен стежити за балансом енергоносіїв, планувати його, і вчасно втручатися, як у разі зростання дефіциту, як і у випадку перевиробництва того ж вугілля, вважає А.КЛЮЄВ. «Необхідно регулювати завантаження потужностей атомної, теплової і гідрогенерації. Важливо правильно планувати ремонти, зокрема і атомних станцій. Наприклад, зараз для того, щоб уникнути накопичення дуже великих запасів вугілля, необхідно завантажити роботою вітчизняні ТЕЦ», - заявив депутат.

А.КЛЮЄВ зазначив, що уряд також повинен максимально сприяти вугільникам у пошуку нових ринків, обмежувати імпорт.

На його думку, заходи з порятунку галузі мають бути системними. Необхідно не тільки ретельно законодавчо виписати процедури надання державної підтримки, але й ухвалити якісний закон про особливості приватизації вуглевидобувних підприємств, передбачивши, зокрема, механізми залучення недержавних інвестицій і виконання інвесторами своїх зобов`язань, сказав А.КЛЮЄВ. За словами депутата, потрібно максимально стимулювати інноваційне оновлення шахтного устаткування – це основний шлях підвищення ефективності галузі.

Важливо не забувати про майбутнє країни – давно пора кардинально відновити енергетичну стратегію до 2030 року, зазначив А.КЛЮЄВ. «Незважаючи на уявне падіння попиту і цін на енергоносії в світі, стратегічно вугільна галузь для нас дуже важлива. І не лише з точки зору енергетичної безпеки, але й соціальної, а також з огляду на загальні економічні плани країни», - сказав депутат. А.КЛЮЄВ нагадав, що у розвинених країнах споживання вугілля на душу населення в 2-3 рази більше, ніж в Україні, «і ми, маючи вугільних запасів на багато десятиліть, повинні зберегти галузь для наших дітей і онуків».