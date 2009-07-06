Литвин каже, що до 24 липня Ющенко має право розпустити парламент

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що до 24 липня Президент України матиме право розпустити Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час брифінгу.

«Я можу сказати, що до 24 липня Президент України може розпустити Верховну Раду, якщо для цього будуть підстави», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН пояснив це тим, що 23 січня 2010 року закінчуються повноваження Президента, і якщо відраховувати від цього терміну півроку, то останній можливий розпуск ВР - 24 липня.

В.ЛИТВИН також зауважив, що навіть якщо не буде використаний привід щодо 30-денного блокування роботи ВР, то «можуть діяти методи революційної доцільності».

Голова ВР також зазначив, що навіть якщо буде закрита чергова сесія ВР, то постійно будуть лунати ініціативи щодо проведення позачергових сесій.

«Я переконаний, що жодних парламентських канікул не буде. Може, вожді будуть відпочивати, а всі інші будуть мобілізовані на те, щоб працювати, як модно зараз говорити - «в полі», - сказав він.

В.ЛИТВИН також зауважив, що якщо не буде закрита сесія Верховної Ради і протягом 30-днів не буде проведено засідання, то Президент отримає “важіль” щодо розпуску ВР.

Він нагадав, що за часу головування в парламенті Олександра МОРОЗА випадково не була закрита одна з сесій парламенту, і депутатів “звозили” до столиці, аби не допустити розпуску ВР.

При цьому він запевнив, що не буде закривати чергову сесію парламенту, якщо робота ВР буде заблокована.

«Можна закрити, якщо бігати в умовах заблокованої роботи по сесійній залі і шукати місце, з якого можна це зробити, але я цього робити не буду. Є місце голови Верховної Ради, є місце головуючого», - сказав спікер.