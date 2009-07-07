Обама згадав у Москві про Україну і Грузію
Президент США виступив перед студентами
Президент США Барак ОБАМА заявляє, що США не нав`язуватимуть жодній країні вступу до НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи в Москві перед студентами Російської економічної школи.
«Америка ніколи не нав`яже іншій країні якусь систему безпеки. Якщо якась країна хоче стати членом НАТО, то більшість населення цієї країни має на це погодитися, вона повинна сприяти місіям Альянсу і здійснити реформи», - сказав Б.ОБАМА.
На його думку, держави повинні мати можливість обирати своїх лідерів, мати стабільні кордони й незалежну зовнішню політику.
«Будь-яка система, яка відмовляється від таких прав на кордони і так далі, призведе до анархії і це включає такі країни як Грузія і Україна», - сказав Президент США.
Б.ОБАМА упевнений, що НАТО повинно співпрацювати з Росією, а не шукати конфронтації.
За його словами, США сприятиме розвиткові демократії у світі та поважанню суверенітету країн. «Це має бути основою світопорядку», - наголосив він.