Луценко запевняє, що у Франкфурті «не прикривався диппаспортом»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сподівається на об’єктивні висновки Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування інциденту, що стався за його участю в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, залишаючи засідання ТСК.

«Я очікую об’єктивного рішення, і я впевнений, що якщо рішення буде фаховим, то ми дізнаємось нормальну істину про те, що щодо ЛУЦЕНКА, його сина та членів делегації не було і немає жодної кримінальної справи у Німеччині», - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що не вчиняв будь-яких незаконних дій і під час даного інциденту «не прикривався дипломатичним паспортом». «Я сподіваюсь, що цей інцидент буде вичерпано», - сказав міністр.

Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, він визнав свої помилки і свою певну гарячковість, яка полягала у деяких неприпустимих висловлюваннях під час інциденту в аеропорту.

Під час засідання комісії ВР міністр заявив, що він виключає, що ситуація, яка сталася, була спланованою.