Прес-секретар Литвина відповіла прес-секретареві Ющенка

Прес-секретар голови Верховної Ради Ольга ЧОРНА наголошує, що головний мотив звернення голови парламенту Володимира ЛИТВИНА з листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА – не «тривала парламентська блокада», а загальнодержавна криза в країні, яка набула критично загрозливого характеру і віддзеркаленням якої є криза парламентська.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН коментарі О.ЧОРНОЇ, вона вважає некоректним та нелогічним ведення діалогу між вищими посадовими особами держави через їхні прес-служби та прес-секретарів, “але якщо вже так склалося, доводиться долучатися до цієї сумної практики”.

Як зауважила О.ЧОРНА, “відповідь Президента України в переказі його прес-секретаря на заклик голови Верховної Ради України про проведення спеціального засідання парламенту за участю глави держави та прем’єр-міністра України свідчить про те, що лист керівника парламенту Президент навіть не читав. В іншому випадку він зрозумів би, що головний мотив звернення – не «тривала парламентська блокада», а загальнодержавна криза в країні, яка набула критично загрозливого характеру і віддзеркаленням якої є криза парламентська”.

“Можна скільки завгодно піддавати нищівній критиці уряд і обіцяти «прийняти рішення щодо існування чинного парламенту». Можна навіть міняти прем’єр-міністрів і видавати укази про дострокові вибори. Але при цьому на краще ситуація в державі чомусь не змінюється”, - зазначила прес-секретар голови ВР.

Вона також зауважила, що “можна скільки завгодно закликати суспільство та політиків до єдності, порозуміння та налагодження конструктивного діалогу. І не користатися хоча б найменшою нагодою, аби ці заклики було втілено на практиці”.

На переконання прес-секретаря голови парламенту, така поведінка є “красномовним проявом бездіяльності та безпорадності”. За словами О.ЧОРНОЇ, це “поведінка людини, яка чотири з половиною роки тому зобов’язувалась: «Усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов`язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі».

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН 10 липня надіслав листа Президенту В.ЮЩЕНКУ, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та лідерам фракцій з пропозицію провести спеціальне засідання парламенту і дати оцінку останнім подіям у державі.

Сьогодні, 13 липня, прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси сказала, що Президент В.ЮЩЕНКО не збирається йти на спеціальне засідання парламенту і вважає відповідну ініціативу голови Верховної Ради В.ЛИТВИНА некоректною.

«Президент України вважає некоректною та нелогічною ініціативу Володимира ЛИТВИНА щодо проведення спеціального засідання парламенту за участі Президента України», - сказала І.ВАННИКОВА, додавши, що Президент не збирається йти у заблокований парламент і брати участь у розгортанні парламентської кризи.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО неодноразово наголошував на необхідності відновлення діяльності Верховної Ради, тому він закликає як голову парламенту, так і народних депутатів не перекладати на Президента відповідальність за власні бездіяльність та безпорадність