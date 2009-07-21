Президентська комісія вивезла з Кіровоградської ОДА 15 кг документів

За попередніми результатами, робоча група Секретаріату Президента не виявила порушень чинного законодавства у роботі Кіровоградської облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на нараді з керівниками структурних підрозділів повідомила в.о. голови Кіровоградської ОДА Світлана НЕГОДА.

Вона нагадала, що перевірки були організовані після Указу Президента про звільнення з посади кіровоградського губернатора Василя МОЦНОГО і тривали з 7 по 11 липня цього року.

Перевіряли в основному роботу апарату облдержадміністрації, зокрема, кадровий відділ, відділ роботи зі зверненнями громадян, відділ контролю та інші.

За словами заступника голови Кіровоградської ОДА Тетяни ДМИТРЕНКО, працівники Секретаріату Президента забрали в Київ для вивчення близько 15 кг документів. «Напевно, зауваження ще будуть» - наголосила вона. Також вона зазначила, що члени робочої групи вивчили всі розпорядження В.МОЦНОГО за півтора роки роботи губернатором, вивчали вхідну і вихідну документацію, роботу зі зверненнями громадян, але консультативну допомогу не надавали.

«Іноді чиновники у Києві самі демонструють незнання структури виконавчої влади, меж своєї компетенції, ставлять перед працівниками обласної адміністрації нереальні завдання. Були випадки, коли нам присилали доручення із терміном виконання, який вже минув», - підкреслила Т.ДМИТРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України від 27 червня 2009 року звільнив В. МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.