Тимошенко обіцяє зробити губернатором кандидата, якому відмовив Ющенко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає мера міста Українка Павла КОЗИРЄВА гідною кандидатурою на посаду голови Київської обласної державної адміністрації, але шкодує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відхилив раніше запропоновану урядом кандидатуру Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми одержали офіційну відмову Президента України на призначення Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Для мене це прикрий факт, тому що я вважаю цю людину гідною кандидатурою, який міг би навести лад в Київській області. Я хочу зазначити, що тоді, коли у мене буде більше владних повноважень для призначення посадовців, Валерій Павлович обов`язково буде призначений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим, за її словами, щоб посада губернатора Київської області не залишалася вакантною, уряд ухвалив рішення рекомендувати на цю посаду мера Українки П.КОЗИРЄВА.

Глава уряду зазначила, що П.КОЗИРЄВ має вищу освіту, вчений ступінь. «Він закінчив Київський політехнічний інститут, аспірантуру. Крім того, він пройшов спеціальне навчання за курсом «Муніципальний менеджмент» у рамках фонду «Україна-США», він пройшов спеціальне стажування у Сполучених Штатах, Австрії, Словенії, Польщі, Естонії, Швейцарії саме на тему організації роботи місцевого самоврядування і проведення адміністративно-територіальної реформи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр повідомила, що таку пропозицію підтримали всі члени уряду одностайно. «Ми сподіваємося, що Президент призначить пана КОЗИРЄВА головою Київської облдержадміністрації. До речі, і вік у цієї людини такий, що дозволить йому ефективно і якісно працювати (П.КОЗИРЄВ народився в 1969 році – УНІАН), і в цілому я вважаю його гідною кандидатурою, і що не існує жодних підстав для відхилення цієї кандидатури», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, посада голови Київської ОДА вакантна з травня цього року після призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату Президента України.