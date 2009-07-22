Віра Ульянченко про Байдена, газ, ядерне паливо і каспійську нафту

В ході переговорів Президента Віктора ЮЩЕНКА з віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ сторони заявили про спільність підходів і взаємну підтримку у реформуванні енергетичного сектору України.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це заявила керівник Секретаріату Віра УЛЬЯНЧЕНКО, коментуючи результати робочого візиту віце-президента США в Україну.

За її словами, В.ЮЩЕНКО закликав американські компанії до участі в проектах з модернізації української газотранспортної системи, що отримало позитивну реакцію американської сторони.

Учасники переговорів також констатували прогрес у співробітництві в ядерно-паливній галузі. Сторони погодилися розширювати на конкурсних умовах участь західних компаній у забезпеченні України ядерним паливом, а також створення в Україні власного виробництва такого палива. Глава Секретаріату Президента підкреслила, що це суттєво зміцнить енергетичну безпеку України, оскільки означатиме демонополізацію шляхів надходження палива для українських АЕС.

В.УЛЬЯНЧЕНКО повідомила, що віце-президент США також заявив про зацікавленість його країни у якнайшвидшій реалізації проекту постачання каспійської нафти в Україну та інші європейські країни на основі проектного (аверсного) використання нафтопроводу «Одеса-Броди».

Глава президентського Секретаріату підкреслила, що реалізація цих та інших програм співробітництва вже дозволила і ще дозволить створити нові робочі місця і сприятиме розвиткові української економіки.

«Комплекс розглянутих питань і досягнуті домовленості ілюструють слова віце-президента США про те, що його країна не визнає будь-яких «сфер інтересів», а перезавантаження відносин між США і Росією відбувається не за рахунок України. США будують відносини з Україною безпосередньо, виходячи із обопільних інтересів і без огляду на позицію будь-яких третіх сторін», – зауважила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона нагадала, що віце-президент США висловився на підтримку суверенітету і незалежності України і її права на власний вибір, що включає вибір своїх відносин і союзників.