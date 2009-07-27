Наша Україна: закон про вибори Президента - нелегітимний

17:51, 27 липня 2009
Політика
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Коментує депутат Мойсик

Володимир Мойсик
Народний депутат, перший заступник голови політради «Нашої України» Володимир Мойсик висловив сумнів стосовно легітимності прийнятих парламентом на позачерговій сесії 24 липня рішень. Про це він сказав у коментарі сайту RAZOM.

Народний депутат нагадав, що згідно з частиною 2 статті 83 Конституції України, позачергові сесії Верховної Ради України скликаються із зазначенням порядку денного (саме порядку денного, а не його проекту). Однак 24 липня парламент працював за іншим порядком денним, ніж той, який був опублікований у газеті «Голос України».

«Оскільки парламент змінив порядок денний позачергової сесії у не передбачений законом спосіб, то це може бути підставою звернення до Конституційного Суду стосовно визнання неконституційності рішень на цій сесії, - зокрема, і змін до низки законів, які стосуються виборів Президента України», - підкреслив Володимир Мойсик.

Крім того, коментуючи сам закон, він висловив переконання, що такі зміни небезпечні для держави: «Цей закон написаний «на двох» і має на меті те ж, що і створення широкої коаліції – поділ України між ПР і БЮТ».

Володимир Мойсик наголосив: «Президент його ніколи не підпише, адже цей закон звужує демократичні права і свободи в Україні».

 

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