Наша Україна: закон про вибори Президента - нелегітимний

Народний депутат, перший заступник голови політради «Нашої України» Володимир Мойсик висловив сумнів стосовно легітимності прийнятих парламентом на позачерговій сесії 24 липня рішень. Про це він сказав у коментарі сайту RAZOM

Народний депутат нагадав, що згідно з частиною 2 статті 83 Конституції України, позачергові сесії Верховної Ради України скликаються із зазначенням порядку денного (саме порядку денного, а не його проекту). Однак 24 липня парламент працював за іншим порядком денним, ніж той, який був опублікований у газеті «Голос України».

«Оскільки парламент змінив порядок денний позачергової сесії у не передбачений законом спосіб, то це може бути підставою звернення до Конституційного Суду стосовно визнання неконституційності рішень на цій сесії, - зокрема, і змін до низки законів, які стосуються виборів Президента України», - підкреслив Володимир Мойсик.

Крім того, коментуючи сам закон, він висловив переконання, що такі зміни небезпечні для держави: «Цей закон написаний «на двох» і має на меті те ж, що і створення широкої коаліції – поділ України між ПР і БЮТ».

Володимир Мойсик наголосив: «Президент його ніколи не підпише, адже цей закон звужує демократичні права і свободи в Україні».