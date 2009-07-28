У Молдові затримали спостерігачів з Грузії

У Молдові затримали групу спостерігачів з Грузії, які прямували в країну для проведення моніторингу дострокових парламентських виборів. Про це повідомили в неурядовій організації "Міжнародне товариство демократії і справедливих виборів", спостерігачі якої були затримані в аеропорту Кишинева. "11 спостерігачів НУО прямували до Молдови у складі Європейської мережі незалежних організацій на виборах (ENEMO). До країни не пустили тільки спостерігачів з Грузії, тоді як у спостерігачів з інших країн не було проблем при перетині кордону", - повідомляє прес-центр НУО.

За повідомленням "Міжнародного товариства демократії і справедливих виборів", офіційною причиною затримання грузинських спостерігачів молдавська сторона зазничила відсутність акредитації в Центральній виборчій комісії Молдови. При цьому НУО зазначає, що "згідно із законодавством, при перетині громадянами Грузії державного кордону Молдови наявність акредитації в ЦВК Молдови не потрібна.

За даними місії ENEMO, грузинські спостерігачі перебувають у "повній ізоляції" і до них не допустили представників місії та юриста.

РосБізнесКонсалтинг