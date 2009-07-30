48 військових частин за борги відключили від електроенергії

На сьогодні від електроенергії за заборгованість відключено 48 військових частин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам в. о. міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО.

За його словами, кількість відключених від електроенергії об’єктів зростає, тільки за останні два дні було відключено 15 військових частин.

В той же час, за словами В.ІВАЩЕНКА, «суми, які заборгувало Міноборони перед обленерго, не є такими радикальними, аби відключати електроенергію».

За словами В.ІВАЩЕНКА, зараз Міноборони вирішує дану проблему, зокрема, ним дано ряд доручень щодо вирішення ситуації по тих військових об’єктах, в яких присутня соціальна інфраструктура.

Керівник Міноборони також не виключив, що на погашення заборгованості за електроенергію будуть направлені кошти зі Стабілізаційного фонду, отримані від продажу надлишкового військового майна.