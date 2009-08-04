Хто в Україні отримує пенсії більше 10 тисяч гривень

14:45, 04 серпня 2009
Політика
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«Свідомо» аналізувало стан Пенсійного фонду

1105 осіб на початок року отримували пенсію вище 10 тисяч гривень, тобто в 11 разів вище за середню пенсію в Україні.
Такі дані отримало бюро журналістських розслідувань «Свідомо», яке аналізувало стан Пенсійного фонду.
Зокрема, 850 людей отримували пенсії вище 10 тисяч гривень за роботу народними депутатами, 165 - прокурорами, 62 – урядовцями і 28- суддями.
 

За роботу ким отримали пенсію вище 10 тисяч гривеньСкільки їхСередній розмір пенсії (гривень)
Народні депутати85015923
Прокурори16515 959
Судді2812 391
Урядовці6210 053

За даними, які вдалося дістати бюро, всього в Україні на початок року був 1 млн. спеціальних пенсіонерів, чия пенсія визначається окремими законами. Їхня середня пенсія становила від 1061 гривні у солдатів до 15 443 гривень у депутатів.

 

За роботу ким отримали спецпенсіюСередній розмір спецпенсії (гривень)Скільки їхСкільки на це витрачається щомісячно (млн. гривень)
Народні депутати  15 44389313,8
Урядовці10 1051031
Прокурори5 6785 22229,6
Судді5 6371 0165,7
Митники 4 4322361
Співробітники НБУ4 2857653,3
Помічники народних депутатів 3 3747702,6
Журналісти державних та комунальних ЗМІ2 8003 80110,6
Державні службовці2 71896 580263
Службовці з органів місцевого самоврядування2 49512 79631,9
Судові експерти 2 1512300,5
Науковці 1 90379 862152
Військовослужбовці1 703614 6201 047
Чорнобильці1 40375 903106,5
Рядові та сержанти строкової служби1 06184 12089,3
  976 9171757,8

Ще 12,5 млн. українців отримували пенсію згідно із законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – в середньому по 874 гривні.
«Свідомо» підрахувало – якби держава сплачувала усім спецпенсіонерам середню пенсію для звичайних пенсіонерів, то економила б майже 11 млрд. гривень на рік. Це майже дорівнює запланованому урядом дефіциту Пенсійного фонду на цей рік – 13 млрд. гривень.
При цьому фактична нестача коштів у Пенсійному фонді набагато вища. За даними Пенсійного фонду, з 71 млрд. гривень, які надійшли до нього впродовж першої половини року, лише 48 млрд. гривень надійшли від внесків та зборів. Усі інші гроші – це дотації або позички від уряду, який бере їх з інших податків.
Особливу увагу до стану пенсійної системи має привертати стрімке старіння населення. За прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень, 2050 року, коли на пенсію мають піти нинішні 20-річні – на 100 платників пенсійних внесків припадатиме 139 пенсіонерів.
 

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