Хто в Україні отримує пенсії більше 10 тисяч гривень

1105 осіб на початок року отримували пенсію вище 10 тисяч гривень, тобто в 11 разів вище за середню пенсію в Україні.

Такі дані отримало бюро журналістських розслідувань «Свідомо», яке аналізувало стан Пенсійного фонду.

Зокрема, 850 людей отримували пенсії вище 10 тисяч гривень за роботу народними депутатами, 165 - прокурорами, 62 – урядовцями і 28- суддями.



За роботу ким отримали пенсію вище 10 тисяч гривень Скільки їх Середній розмір пенсії (гривень) Народні депутати 850 15923 Прокурори 165 15 959 Судді 28 12 391 Урядовці 62 10 053

За даними, які вдалося дістати бюро, всього в Україні на початок року був 1 млн. спеціальних пенсіонерів, чия пенсія визначається окремими законами. Їхня середня пенсія становила від 1061 гривні у солдатів до 15 443 гривень у депутатів.

За роботу ким отримали спецпенсію Середній розмір спецпенсії (гривень) Скільки їх Скільки на це витрачається щомісячно (млн. гривень) Народні депутати 15 443 893 13,8 Урядовці 10 105 103 1 Прокурори 5 678 5 222 29,6 Судді 5 637 1 016 5,7 Митники 4 432 236 1 Співробітники НБУ 4 285 765 3,3 Помічники народних депутатів 3 374 770 2,6 Журналісти державних та комунальних ЗМІ 2 800 3 801 10,6 Державні службовці 2 718 96 580 263 Службовці з органів місцевого самоврядування 2 495 12 796 31,9 Судові експерти 2 151 230 0,5 Науковці 1 903 79 862 152 Військовослужбовці 1 703 614 620 1 047 Чорнобильці 1 403 75 903 106,5 Рядові та сержанти строкової служби 1 061 84 120 89,3 976 917 1757,8

Ще 12,5 млн. українців отримували пенсію згідно із законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – в середньому по 874 гривні.

«Свідомо» підрахувало – якби держава сплачувала усім спецпенсіонерам середню пенсію для звичайних пенсіонерів, то економила б майже 11 млрд. гривень на рік. Це майже дорівнює запланованому урядом дефіциту Пенсійного фонду на цей рік – 13 млрд. гривень.

При цьому фактична нестача коштів у Пенсійному фонді набагато вища. За даними Пенсійного фонду, з 71 млрд. гривень, які надійшли до нього впродовж першої половини року, лише 48 млрд. гривень надійшли від внесків та зборів. Усі інші гроші – це дотації або позички від уряду, який бере їх з інших податків.

Особливу увагу до стану пенсійної системи має привертати стрімке старіння населення. За прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень, 2050 року, коли на пенсію мають піти нинішні 20-річні – на 100 платників пенсійних внесків припадатиме 139 пенсіонерів.

