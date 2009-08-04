Хто в Україні отримує пенсії більше 10 тисяч гривень
«Свідомо» аналізувало стан Пенсійного фонду
1105 осіб на початок року отримували пенсію вище 10 тисяч гривень, тобто в 11 разів вище за середню пенсію в Україні.
Такі дані отримало бюро журналістських розслідувань «Свідомо», яке аналізувало стан Пенсійного фонду.
Зокрема, 850 людей отримували пенсії вище 10 тисяч гривень за роботу народними депутатами, 165 - прокурорами, 62 – урядовцями і 28- суддями.
|За роботу ким отримали пенсію вище 10 тисяч гривень
|Скільки їх
|Середній розмір пенсії (гривень)
|Народні депутати
|850
|15923
|Прокурори
|165
|15 959
|Судді
|28
|12 391
|Урядовці
|62
|10 053
За даними, які вдалося дістати бюро, всього в Україні на початок року був 1 млн. спеціальних пенсіонерів, чия пенсія визначається окремими законами. Їхня середня пенсія становила від 1061 гривні у солдатів до 15 443 гривень у депутатів.
|За роботу ким отримали спецпенсію
|Середній розмір спецпенсії (гривень)
|Скільки їх
|Скільки на це витрачається щомісячно (млн. гривень)
|Народні депутати
|15 443
|893
|13,8
|Урядовці
|10 105
|103
|1
|Прокурори
|5 678
|5 222
|29,6
|Судді
|5 637
|1 016
|5,7
|Митники
|4 432
|236
|1
|Співробітники НБУ
|4 285
|765
|3,3
|Помічники народних депутатів
|3 374
|770
|2,6
|Журналісти державних та комунальних ЗМІ
|2 800
|3 801
|10,6
|Державні службовці
|2 718
|96 580
|263
|Службовці з органів місцевого самоврядування
|2 495
|12 796
|31,9
|Судові експерти
|2 151
|230
|0,5
|Науковці
|1 903
|79 862
|152
|Військовослужбовці
|1 703
|614 620
|1 047
|Чорнобильці
|1 403
|75 903
|106,5
|Рядові та сержанти строкової служби
|1 061
|84 120
|89,3
|976 917
|1757,8
Ще 12,5 млн. українців отримували пенсію згідно із законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – в середньому по 874 гривні.
«Свідомо» підрахувало – якби держава сплачувала усім спецпенсіонерам середню пенсію для звичайних пенсіонерів, то економила б майже 11 млрд. гривень на рік. Це майже дорівнює запланованому урядом дефіциту Пенсійного фонду на цей рік – 13 млрд. гривень.
При цьому фактична нестача коштів у Пенсійному фонді набагато вища. За даними Пенсійного фонду, з 71 млрд. гривень, які надійшли до нього впродовж першої половини року, лише 48 млрд. гривень надійшли від внесків та зборів. Усі інші гроші – це дотації або позички від уряду, який бере їх з інших податків.
Особливу увагу до стану пенсійної системи має привертати стрімке старіння населення. За прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень, 2050 року, коли на пенсію мають піти нинішні 20-річні – на 100 платників пенсійних внесків припадатиме 139 пенсіонерів.