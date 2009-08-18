ФСБ Росії спростувала версію про теракт на Саяно-Шушенській ГЕС

Версія про теракт на Саяно-Шушенській ГЕС, де у понеділок вранці сталася аварія, не знайшла підтвердження, повідомляє СПК РФ. "Фахівці вибухотехніки ФСБ Росії не виявили слідів вибухових речовин на місці аварії", - наголошується в повідомленні Слідчого комітету при прокуратурі РФ.

Саяно-Шушенська ГЕС, найбільша електростанція країни, була зупинена після часткового руйнування машинного залу, викликаної імовірно гідроударом. Сильні пошкодження отримали сьомий і дев`ятий гідроагрегати, третій, четвертий і п`ятий агрегати завалені металоконструкціями. В даний час руйнування в стіні ліквідоване, затоплення зупинене. За останніми даними, 12 чоловік загинули, 15 постраждали, ще 64 вважають зниклими без вісті.

РІА новості