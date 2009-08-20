Друга світова війна могла б піти за іншим сценарієм

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії напередодні 70-річчя підписання пакту Молотова-Ріббентропа розсекретила понад 60 документів періоду 1935-1945 рр., повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Як повідомили в СЗР, серед них конфіденційні записи зовнішньополітичних відомств провідних світових держав, секретні шифровки та телеграми, спецповідомлення, розвідувальні зведення, секретні доповіді, складені в єдиному примірнику. "Матеріали, здобуті розвідкою в цей період, показують справжні наміри державних діячів провідних країн Європи", - зазначають у Службі зовнішньої розвідки РФ.

Утім, "розсекречені документи" повністю збігаються з офіційною позицією СРСР в тому, що "британський і французький уряди, підписавши Мюнхенську угоду 1938 р., зробили ставку на змову з Гітлером. У серпні 1939 р. делегації цих країн зірвали московські переговори щодо створення антигітлерівської коаліції. Єдиним доступним на той момент заходом самооборони для Радянського Союзу стало укладення договору з Німеччиною про ненапад 23 серпня 1939 р. Цей договір дав змогу відвернути захоплення нацистами Прибалтики з подальшим перетворенням її на плацдарм для вторгнення на радянську територію", - наголосили в російській спецслужбі.

Документи з архіву розвідки об`єднані в збірку "Прибалтика та геополітика 1935-1945 рр.", упорядником якої став генерал-майор у відставці Лев Соцков. Він вважає, що якби московські переговори були проведені успішно, Друга світова війна "могла б початися абсолютно в іншій конфігурації і піти абсолютно за іншим сценарієм".