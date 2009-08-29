Стецьків: Україні потрібно вдвічі скоротити споживання імпортного газу

Радикальне скорочення споживання імпортного природного газу є одним з ключових питань національної безпеки України.

Таке переконання висловив народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ у статті «Національний інтерес сьогодні» для «Дзеркала тижня».

На думку депутата, Україна може вдвічі скоротити споживання газу за допомогою сучасних енергетичних технологій та енергозбереження.

«Очевидно, що через рік-два світова криза завершиться, споживання газу зросте, і докризові ціни на енергоресурси видаватимуться нам дитячими. Тому альтернативи зменшенню споживання імпортного газу Україна не має: її вибір полягає в тому, чи вона зробить це превентивно, чи - за фактом неплатоспроможності», - вважає народний депутат.

На думку Т.СТЕЦЬКІВА, двократне скорочення споживання імпортного газу повинне стати національним пріоритетом України на наступний рік.

«Український національний інтерес на 2010 рік треба окреслити як зменшення споживання імпортного газу вдвічі. Цей рівень не є довільним побажанням, його вивели сумлінні експерти, але досягти цієї цифри можливо тільки за умови мобілізації всієї країни», - зазначив депутат.

Т.СТЕЦЬКІВ пропонує такі шляхи скорочення споживання імпортного газу: часткове заміщення газу вугільним пилом, завантаження надлишку енергогенеруючих потужностей та приведення стандартів теплозбереження до європейського рівня.