Путін написав полякам: спекулювати на минулому – дуже безвідповідально

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін вважає, що відносини між Росією і Польщею потрібно будувати, виходячи з того, що вони були союзниками в Другій світовій війні. На думку прем`єра, спекулювати на минулому і шукати в ньому приводи для взаємних претензій і образ - "дуже шкідливо і безвідповідально". "Тінь минулого не може більше затьмарювати сьогоднішній, а тим більше - завтрашній день співпраці між Росією і Польщею", - пише Путін. Статтю прем`єр-міністра РФ "Сторінки історії - привід для взаємних претензій чи основа для примирення і партнерства?" польська "Газета Виборча" публікує напередодні його приїзду до Гданьська 1 вересня на захід з нагоди 70-ої річниці початку Другої світової війни, пишуть РИА новости "Народу Росії, долю якого понівечив тоталітарний режим, також добре зрозумілі загострені відчуття поляків, пов`язані з Катинню, де покояться тисячі польських військовослужбовців. Ми зобов`язані разом зберігати пам`ять про жертви цього злочину. Меморіали "Катинь" і "Мідне", як і трагічна доля російських солдатів, узятих в польський полон в ході війни 1920 року, - повинні стати символами загальної скорботи і взаємного прощення", - мовиться в статті. "Наш борг перед тими, які пішли, перед самою історією - зробити все, щоб позбавити російсько-польські відносини від тягаря недовір`я і упередженості, що дістався нам в спадок.

Разом з тим російський прем`єр пише, що він проти спотворення свідомості суспільства на догоду недобросовісним політикам, перелицьовування минулого, переписування історії під потреби політичної кон`юнктури. "У деяких країнах зайшли ще далі - героїзують нацистських прихвостнів, ставлять в один ряд жертв і катів, визволителів і окупантів", - йдеться в статті.

Нагадаємо, що 29 серпняпольська газета Rzeczpospolitа опублікувала дані опитування, згідно з якими 76% поляків вважають, що Путін в день 70-ої річниці початку Другої світової війни в Гданьську першого вересня повинен вибачитися перед польськими громадянами за введення радянських військ на польську територію 17 вересня 1939 року.